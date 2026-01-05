«Салават» погасил 85% задолженности, сообщил Баширов: «Остальное хотим закрыть до начала следующего сезона. Есть большая вероятность, что бюджет нам увеличат»

Гендиректор «Салавата» о долгах клуба: примерно 85% нами погашено.

Генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов рассказал, что клуб закрыл большую часть долгов и рассчитывает на увеличение бюджета в скором времени.

– Ситуация с финансами в клубе стабилизировалась? Есть ли умеренный оптимизм?

– Я бы так и сказал, да – умеренный оптимизм. Он сейчас присутствует. Важно завершить этот сезон без финансовых нарушений с основными кредиторами.

Скажу, что уже примерно 85% задолженности нами погашено. Остальное мы сейчас реструктуризируем, чтобы до начала следующего сезона погасить все долги. У нас такой план есть, он вполне реалистичен.

Сейчас решается вопрос нового бюджета, ведутся переговоры. Я надеюсь, что они завершатся положительно. Есть большая вероятность, что бюджет нам будет увеличен, – сказал Баширов.