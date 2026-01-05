«Салават» и Кузнецов подписали контракт до конца сезона

«Салават Юлаев» и Евгений Кузнецов заключили контракт до конца сезона.

«Салават Юлаев » подписал контракт с Евгением Кузнецовым до конца текущего сезона Fonbet КХЛ.

33-летний форвард начал нынешний регулярный чемпионат в «Металлурге ». В составе магнитогорской команды он набрал 9 (1+8) очков в 15 матчах.

Напомним, что магнитогорский клуб поместил хоккеиста в список отказов 3 января.

Изображение: t.me/hcsu61

