«Салават» и Кузнецов подписали контракт до конца сезона
«Салават Юлаев» и Евгений Кузнецов заключили контракт до конца сезона.
«Салават Юлаев» подписал контракт с Евгением Кузнецовым до конца текущего сезона Fonbet КХЛ.
33-летний форвард начал нынешний регулярный чемпионат в «Металлурге». В составе магнитогорской команды он набрал 9 (1+8) очков в 15 матчах.
Напомним, что магнитогорский клуб поместил хоккеиста в список отказов 3 января.
