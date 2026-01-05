Внучка Третьяка: «Я будущий журналист, сейчас учусь. Хочу пойти работать на спортивный канал»
Внучка Владислава Третьяка хочет работать на спортивном канале.
Внучка главы ФХР Владислава Третьяка хочет работать на спортивном канале.
Внучка экс-хоккеиста Мария сообщила, что решила стать корреспондентом.
«Я будущий журналист, сейчас учусь. Хочу пойти работать на спортивный канал.
Ну и хожу в спортзал для поддержания физической формы», – рассказала девушка.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Московский Комсомолец»
