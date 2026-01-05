  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Внучка Третьяка: «Я будущий журналист, сейчас учусь. Хочу пойти работать на спортивный канал»
13

Внучка Третьяка: «Я будущий журналист, сейчас учусь. Хочу пойти работать на спортивный канал»

Внучка Владислава Третьяка хочет работать на спортивном канале.

Внучка главы ФХР Владислава Третьяка хочет работать на спортивном канале.

Внучка экс-хоккеиста Мария сообщила, что решила стать корреспондентом.

«Я будущий журналист, сейчас учусь. Хочу пойти работать на спортивный канал.

Ну и хожу в спортзал для поддержания физической формы», – рассказала девушка.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Московский Комсомолец»
logoВладислав Третьяк
телевидение
logoФХР
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк об НХЛ: «В 1984-м приезжала делегация из «Монреаля». Но руководство коммунистической партии решило, что я не должен ехать. Ответили канадцам, что Третьяк к вам не хочет»
3 января, 11:54
Третьяк о праздниках: «Я не готовлю, это женское дело. Моя задача – привезти продукты. Я всю жизнь был на государственных харчах, можно сказать»
2 января, 21:58
Третьяк про «Голубой огонек»: «Я там познакомился с Юрием Никулиным. Очень компанейский! Мы раньше не встречались, но он так байки травил, словно мы давнишние друзья»
2 января, 20:57
Главные новости
Квартальнов после пресс-конференции матча с ЦСКА: «Прилетит мне, да? Ну, охренели! Судья, зачем «3 на 5» оставляешь в такой игре? Хватит прибивать»
3 минуты назад
Буше про 2:1 с «Ак Барсом»: «Я не очень большой фанат романтичного хоккея. Было много борьбы. Этим хоккей и отличается, потому он и является лучшим видом спорта»
15 минут назад
Гатиятулин не считает поражение от «Авангарда» тренерским: «Не скажу, что «Ак Барс» был слабее в содержании. Мы не уступили по созданным моментам»
32 минуты назад
Квартальнов о судьях с ЦСКА: «Не было удара ногой при незасчитанном голе. Удаление Демченко – технично, #####. Он сказал им, что они обнаглели. Арбитры, #####, должны понимать»
46 минут назадВидео
Андрей Разин: «Металлург» проиграл 6 раз основное время в 41 матче, из них 5 поражений – с Кузнецовым. С тренера спрашивают за результат. Рад, что Евгений не закончил при Разине»
сегодня, 17:27
ЦСКА отказался обменять Спронга в «Ак Барс» на Яшкина. Дэниэл – лучший бомбардир команды, несмотря на месяц в запасе
сегодня, 17:15
«Спартак» обыграл «Северсталь» (2:1) после 7:6 против «Торпедо». Вратарю красно-белых Загидулину не хватило 14 секунд до шатаута
сегодня, 17:04
«Торпедо» победило «Барыс» (3:2) и прервало серию поражений из 4 матчей. Команда Исакова занимает 4-е место на Западе
сегодня, 16:51
ЦСКА набрал очки в 5-м матче подряд после 4:2 с минским «Динамо». Команда Никитина идет 6-й на Западе
сегодня, 16:40
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» Минск, «Ак Барс» уступил «Авангарду», «Трактор» победил «Автомобилист», «Металлург» одолел «Локомотив»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Браташ о 2:5 с «Сибирью»: «Счет не отражает содержания игры – «Адмирал» был впереди по броскам и голевым шансам. Есть много позитивных вещей»
сегодня, 14:54
Люзенков о 5:2 с «Адмиралом»: «Сибирь» тяжело входила, но ребята услышали наши слова – забили неплохие голы и довели игру до победы»
сегодня, 14:28
Ландескуг и Девон Тэйвс выбыли на неопределенный срок из-за травм. У шведа может быть перелом ключицы или ребер
сегодня, 11:46
Андрей Назаров: «КХЛ – лучшая и сильнейшая лига в Европе. Важно держать этот уровень и двигаться только вперед»
сегодня, 11:20
Парех, Хейдж, Фрондель, Чихар, Галвас и Херенстам – в символической сборной МЧМ-2026
сегодня, 10:30
Плющев о Кузнецове в «Салавате»: «Вызов для Козлова. Не уверен, что он был инициатором приглашения»
сегодня, 10:05
Копитар и Армия травмировались в матче с «Миннесотой». Капитана «Кингс» ударили клюшкой по ноге
сегодня, 09:41
Проспект «Чикаго» Фрондель назван лучшим форвардом МЧМ-2026. Адам Иржичек – лучший защитник, Херенстам – лучший вратарь
сегодня, 08:38
Бут врезался в Куика в матче «Юты» и «Рейнджерс». Вратарь клуба из Нью-Йорка толкнул россиянина, после чего началась стычка
сегодня, 07:46Видео
Новичок «Вашингтона» Сурдиф с 3+2, Грубауэр с 41 сэйвом в матче с «Калгари» и Джеймс ван Римсдайк с 1+2 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:35