Тидж Игинла, Парех и Сэм О’Райлли признаны лучшими игроками сборной Канады на МЧМ-2026

Тидж Игинла, Зэйн Парех и Сэм О’Райлли признаны лучшими игроками молодежной сборной Канады на МЧМ-2026.
Об этом сообщает журналист TSN Марк Мастерс.
Молодежная сборная Канады уступила Чехии (4:6) в полуфинальном матче. В игре за 3-е место Канада встретится с Финляндией.
Нападающий Игинла набрал 7 (4+3) баллов в 6 играх на турнире. Форвард О’Райлли также отметился 7 (2+5) очками в 6 матчах.
Защитник Парех в 6 играх набрал 11 (5+6) баллов.
«Три лучших игрока Канады на МЧМ 2026 года по версии менеджмента: Тидж Игинла, Зэйн Парех, Сэм О’Райлли», – передает Мастерс.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Марка Мастерса
