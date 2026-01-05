Гендиректор «Салавата» о Кузнецове: «Контракт изменяется в сторону повышения. Подписываем Евгения до конца этого сезона, а там посмотрим»

Гендиректор «Салавата» рассказал об условиях контракта с Евгением Кузнецовым.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал об условиях контракта с форвардом Евгением Кузнецовым.

Уфимский клуб забрал игрока из списка отказов «Металлурга».

– Мы говорили о том, что нам нужно усиливать центральную линию. И тренерский штаб еще до Нового года предлагал кандидатуру Евгения Кузнецова.

И когда мы поняли, что Магнитогорск будет расставаться с Кузнецовым, вышли на представителей Евгения и нашли компромиссный вариант для всех. Переговоры были недолгими.

– Подписывая Кузнецова, вы меняете его контракт? Или он такой же как в «Металлурге» – на 10 миллионов рублей за сезон?

– Да, контракт изменяется в сторону повышения. Мы подписываем Кузнецова до конца этого сезона. А там посмотрим.

– Приход Кузнецова повышает ваши шансы в борьбе за плей-офф.

– Мы надеемся на это. Если у нас сойдутся звезды, и все будет хорошо и у команды и у Евгения, то вполне возможно, мы продлим контракт и на следующий сезон. Этот вариант тоже держим в уме. И я надеюсь на опыт Виктора Николаевича Козлова, тем более они давно знакомы с Евгением. Думаю, что решение они найдут.

– Как решились бытовые условия форварда в столице Башкортостана?

– Пока живет в отеле. Надеюсь, до конца недели мы решим все эти вопросы, – сказал Баширов.