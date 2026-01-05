«Салават» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 2:1 с «Нефтехимиком», Зоркин сделал дубль. Команда Козлова идет 7-й на Востоке

«Салават Юлаев» выиграл 3 из 4 последних матчей.

«Салават Юлаев » обыграл «Нефтехимик» (2:1) в игре Фонбет Чемпионате КХЛ.

Защитник уфимцев Никита Зоркин сделал дубль.

Эта победа стала для команды тренера Виктора Козлова 3-й в 4 последних матчах.

На данный момент «Салават» занимает 7-е место в таблице Востока с 40 баллами после 42 игр.

«Нефтехимик » идет 5-м на Востоке с 43 очками в 43 матчах.