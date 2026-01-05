Агент Комтуа: мы не запрашивали обмен из «Динамо».

Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Динамо» Максима Комтуа , отреагировал на информацию о возможном обмене форварда в «Локомотив».

«По Комтуа могу ответить то же, что и яговорил по Ливо .

Мы не запрашивали обмен из «Динамо», – сказал Ботев.

