Форвард «Монреаля» Дано набрал 400-е очко в НХЛ. Он провел 747 матчей в регулярках
Форвард «Монреаля» Филлип Дано достиг отметки 400 очков в НХЛ.
Нападающий «Монреаля» Филлип Дано достиг отметки 400 очков в НХЛ.
Форвард сделал 2 передачи в игре против «Далласа» (4:3 ОТ). Дано набрал очки впервые после обмена из «Лос-Анджелеса».
Всего на его счету теперь 401 (125+276) балл в 747 играх в регулярках НХЛ.
Ранее Дано уже выступал за «Монреаль» с 2016 по 2021 год, тогда он набрал 194 балла в составе клуба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости