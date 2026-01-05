Форвард «Монреаля» Дано набрал 400-е очко в НХЛ. Он провел 747 матчей в регулярках

Форвард «Монреаля» Филлип Дано достиг отметки 400 очков в НХЛ.

Нападающий «Монреаля» Филлип Дано достиг отметки 400 очков в НХЛ.

Форвард сделал 2 передачи в игре против «Далласа» (4:3 ОТ). Дано набрал очки впервые после обмена из «Лос-Анджелеса».

Всего на его счету теперь 401 (125+276) балл в 747 играх в регулярках НХЛ.

Ранее Дано уже выступал за «Монреаль» с 2016 по 2021 год, тогда он набрал 194 балла в составе клуба.