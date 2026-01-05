Владимир Пономарев: «Хоккеисты пили в 10 раз больше футболистов. Мы после небольших доз ломались, такая была реакция организма, а эти ребята пили до изнеможения»
Экс-футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, как хоккеисты армейского клуба употребляли алкоголь в СССР.
«Они в десять раз пили больше нас, футболистов. Мы после небольших доз ломались, и я, и Володя Федотов. Такая у нас была реакция организма, а эти ребята пили просто до изнеможения.
Могли ломаться за столом, как рассказывал мне Венька Александров, там же засыпали, а потом немного отходили и снова продолжали пить. В течение одного дня, а это же страшное дело.
Об этом мало кто знает, а все это ведь происходило при мне», – сказал Пономарев.
