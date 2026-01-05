Владимир Пономарев: «Хоккеисты пили в 10 раз больше футболистов. Мы после небольших доз ломались, такая была реакция организма, а эти ребята пили до изнеможения»

Владимир Пономарев: хоккеисты пили в десять раз больше футболистов.

Экс-футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, как хоккеисты армейского клуба употребляли алкоголь в СССР.

«Они в десять раз пили больше нас, футболистов. Мы после небольших доз ломались, и я, и Володя Федотов. Такая у нас была реакция организма, а эти ребята пили просто до изнеможения.

Могли ломаться за столом, как рассказывал мне Венька Александров, там же засыпали, а потом немного отходили и снова продолжали пить. В течение одного дня, а это же страшное дело.

Об этом мало кто знает, а все это ведь происходило при мне», – сказал Пономарев.

Владимир Пономарев: «Однажды пришли в кафе, там были хоккеисты, человек 6, у них ящик водки стоял. Пригласили нас. Еще закуски не принесли, а они уже разлили по полстакана и выпили»

Владимир Пономарев: «В ЦСКА хоккеисты порой напивались до потери пульса. На площадке выхлоп сильно ощущался, Тарасов говорил: «Я с пьяной командой работать не буду»

Фетисов о словах Пономарева про хоккеистов ЦСКА, выпивавших «до потери пульса»: «Не понимаю, откуда эти разговоры. Может, в 60-е такое было, но в наши годы – нет»