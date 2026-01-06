НХЛ. «Вашингтон» забросил 7 шайб «Анахайму», «Рейнджерс» уступили «Юте», «Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту»
В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» обыграл «Анахайм» (7:4), «Рейнджерс» уступили «Юте» (2:3 ОТ), «Оттава» – «Детройту» (3:5), «Лос-Анджелес» справился с «Миннесотой» (4:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
