«Динамо» может обменять Комтуа в «Локомотив» (Артур Хайруллин)

Максим Комтуа может перейти из «Динамо» в «Локомотив».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В текущем сезоне FONBET КХЛ Комтуа провел 38 матчей и набрал 24 (11+13) очка.

«По моей информации, нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа может быть до дедлайна обменян в «Локомотив», – написал Хайруллин.