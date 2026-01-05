«Динамо» может обменять Комтуа в «Локомотив» (Артур Хайруллин)
Максим Комтуа может перейти из «Динамо» в «Локомотив».
В текущем сезоне FONBET КХЛ Комтуа провел 38 матчей и набрал 24 (11+13) очка.
«По моей информации, нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа может быть до дедлайна обменян в «Локомотив», – написал Хайруллин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
