Бабаев о Кузнецове: «Стиль игры Разина ему подходит. В форме, в которой он был, Евгений не устраивал тренера, поэтому шанса не дали. Идем дальше, обид на «Металлург» не осталось»
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, высказался о выступлении форварда за «Металлург».
Ранее стало известно, что «Салават «забрал игрока из списка отказов «Металлурга». В 15 матчах сезона Фонбет Чемпионата КХЛ 33-летний Кузнецов набрал 9 (1+8) очков.
– Есть мнение, что Евгению Кузнецову не подходит стиль игры главного тренера «Металлурга» Андрея Разина…
– Ему подходит стиль игры Разина. Может, в форме, в которой он был, он не устраивал тренера, поэтому ему не дали шанса. Ему не хватило игрового времени для того, чтобы войти в игру и набрать форму.
– Сказался избыток форвардов в команде?
– Евгения по его уровню трудно сравнивать со многими. Здесь это решение тренера, и я не могу говорить, правильное оно или нет. Это его команда, он так видит.
Идем дальше, никаких обид на «Металлург» не осталось. Клуб поступил порядочно. С моей стороны и со стороны Евгения большая благодарность за все предоставленные возможности, – сказал Бабаев.