Минспорта Московской области разыгрывает призы с автографом Овечкина. Чтобы получить шайбу и карточку, нужно отправить фото с новогодних каникул в их телеграм-канал и подписаться в МАХ

Минспорта Московской области разыгрывает призы с автографом Овечкина.

Министерство спорта Московской области запустило новогодний конкурс.

Два победителя получат шайбу и карточку с автографом капитана «Вашингтона » Александра Овечкина .

Для участия в конкурсе нужно сделать фото, на котором запечатлено активное проведение новогодних каникул (на катке, в спортзале, на лыжне или в семейной игре) и отправить его в комментарии под публикацией Минспорта в Telegram до 11 января.

Сообщается, что нужно также подписаться на канал министерства в МАХ.