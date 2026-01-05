Жена Сергачева о прогулке по Нью-Йорку: «Пошли пугать крыс в парк. Было весело. Запрос в ChatGPT «что поделать с ребенком в городе» не дал интересных вариантов»
Жена защитника «Юты» Сергачева показала крыс в парке в Нью-Йорке.
Жена защитника «Юты» Михаила Сергачева показала крыс в парке в Нью-Йорке.
Супруга Сергачева выложила в соцсети несколько видео, на которых показала, как они с мужем и сыном проводят время в Нью-Йорке.
«Запрос в ChatGPT «что поделать с ребенком в Нью-Йорке» не дал интересных вариантов. Поэтому мы пошли пугать крыс в парк.
Очень, кстати, весело было», – написала Елизавета Сергачева.
Скриншот: сторис Елизаветы Сергачевой
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Елизаветы Сергачевой
