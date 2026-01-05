Никита Щитов: «В 2008-м стал регулярно посещать храм, полностью перестал материться. Последние 2 года не употребляю алкоголь»

Никита Щитов заявил, что не использовал нецензурную лексику по ходу карьеры.

Бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов заявил, что не использовал нецензурную лексику по ходу своей карьеры в лиге.

Щитов ранее играл за «Спартак», «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Сочи» и «Автомобилист».

– Вы держали Великий пост, когда играли?

– Конечно. Иногда мог позволить себе рыбку, когда игры были. Но вообще старался держать по уставу.

– А как же мат во время игр? По уставу, это является проявлением слабости и невоздержанности.

– Сколько лет КХЛ, столько я и не употребляю матерных выражений. В 2008 году, когда стал регулярно посещать храм, я полностью перестал материться. Что скрывать, мат был вокруг, и я тоже употреблял эти слова. Но как-то в один момент думаю: не хочется быть как все, не хочется это делать. И начал с этим бороться.

И в первой же игре, мы тогда встречались с «Трактором», один из соперников мне в глаза выдал целую трехэтажную тираду. Думаю: «Может, ему ответить? Но ведь я же себе обещал». В итоге промолчал, не стал отвечать, и до сих пор не матерюсь.

– Мощно.

– Считаю, что это и для детей хороший пример. Сейчас почему-то у молодого поколения стало модным материться через слово, а мне это слух режет. Благо, мои дети смотрят на отца, видят, что он не матерится, и берут пример.

– Нарушить режим хотя бы чуть-чуть позволяли себе?

– Бокал шампанского можно было позволить, максимум – два. Я никогда не мог отнести себя к людям, которые много пьют. Ну то есть я мог себе позволить выпить, но в разумных мерах, чтобы это не навредило, и, естественно, никогда не напивался. А последние два года я вообще не употребляю алкоголь, и никаких проблем с этим нет, – сказал Щитов.