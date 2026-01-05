  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никита Щитов: «В 2008-м стал регулярно посещать храм, полностью перестал материться. Последние 2 года не употребляю алкоголь»
5

Никита Щитов: «В 2008-м стал регулярно посещать храм, полностью перестал материться. Последние 2 года не употребляю алкоголь»

Никита Щитов заявил, что не использовал нецензурную лексику по ходу карьеры.

Бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов заявил, что не использовал нецензурную лексику по ходу своей карьеры в лиге.

Щитов ранее играл за «Спартак», «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Сочи» и «Автомобилист». 

– Вы держали Великий пост, когда играли?

– Конечно. Иногда мог позволить себе рыбку, когда игры были. Но вообще старался держать по уставу.

– А как же мат во время игр? По уставу, это является проявлением слабости и невоздержанности.

– Сколько лет КХЛ, столько я и не употребляю матерных выражений. В 2008 году, когда стал регулярно посещать храм, я полностью перестал материться. Что скрывать, мат был вокруг, и я тоже употреблял эти слова. Но как-то в один момент думаю: не хочется быть как все, не хочется это делать. И начал с этим бороться.

И в первой же игре, мы тогда встречались с «Трактором», один из соперников мне в глаза выдал целую трехэтажную тираду. Думаю: «Может, ему ответить? Но ведь я же себе обещал». В итоге промолчал, не стал отвечать, и до сих пор не матерюсь.

– Мощно.

– Считаю, что это и для детей хороший пример. Сейчас почему-то у молодого поколения стало модным материться через слово, а мне это слух режет. Благо, мои дети смотрят на отца, видят, что он не матерится, и берут пример.

– Нарушить режим хотя бы чуть-чуть позволяли себе?

– Бокал шампанского можно было позволить, максимум – два. Я никогда не мог отнести себя к людям, которые много пьют. Ну то есть я мог себе позволить выпить, но в разумных мерах, чтобы это не навредило, и, естественно, никогда не напивался. А последние два года я вообще не употребляю алкоголь, и никаких проблем с этим нет, – сказал Щитов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
алкоголь и спорт
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoНикита Щитов
религия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Пономарев: «Однажды пришли в кафе, там были хоккеисты, человек 6, у них ящик водки стоял. Пригласили нас. Еще закуски не принесли, а они уже разлили по полстакана и выпили»
вчера, 11:49
Депутат Свищев об отсутствии прогресса в возвращении пива на стадионы: «Причины непонятны. Остался блок коллег из здравоохранения, считающих, что это принесет алкоголизацию общества»
4 января, 08:32
Третьяк о выставочных матчах в Японии в 1977-м: «Японцы принесли всем по бутылочке саке, врач с тренером его отобрали. Канадцы праздновали Новый год, а у нас все сидели по номерам»
2 января, 17:59
Главные новости
Буше про 2:1 с «Ак Барсом»: «Я не очень большой фанат романтичного хоккея. Было много борьбы. Этим хоккей и отличается, потому он и является лучшим видом спорта»
10 минут назад
Гатиятулин не считает поражение от «Авангарда» тренерским: «Не скажу, что «Ак Барс» был слабее в содержании. Мы не уступили по созданным моментам»
27 минут назад
Квартальнов о судьях с ЦСКА: «Не было удара ногой при незасчитанном голе. Удаление Демченко – технично, #####. Он сказал им, что они обнаглели. Арбитры, #####, должны понимать»
41 минуту назадВидео
Андрей Разин: «Металлург» проиграл 6 раз основное время в 41 матче, из них 5 поражений – с Кузнецовым. С тренера спрашивают за результат. Рад, что Евгений не закончил при Разине»
сегодня, 17:27
ЦСКА отказался обменять Спронга в «Ак Барс» на Яшкина. Дэниэл – лучший бомбардир команды, несмотря на месяц в запасе
сегодня, 17:15
«Спартак» обыграл «Северсталь» (2:1) после 7:6 против «Торпедо». Вратарю красно-белых Загидулину не хватило 14 секунд до шатаута
сегодня, 17:04
«Торпедо» победило «Барыс» (3:2) и прервало серию поражений из 4 матчей. Команда Исакова занимает 4-е место на Западе
сегодня, 16:51
ЦСКА набрал очки в 5-м матче подряд после 4:2 с минским «Динамо». Команда Никитина идет 6-й на Западе
сегодня, 16:40
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» Минск, «Ак Барс» уступил «Авангарду», «Трактор» победил «Автомобилист», «Металлург» одолел «Локомотив»
сегодня, 16:28
«Авангард» вышел на 2-е место на Востоке, обыграв «Ак Барс» (2:1). У команды Буше 7 побед в 8 матчах
сегодня, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Браташ о 2:5 с «Сибирью»: «Счет не отражает содержания игры – «Адмирал» был впереди по броскам и голевым шансам. Есть много позитивных вещей»
сегодня, 14:54
Люзенков о 5:2 с «Адмиралом»: «Сибирь» тяжело входила, но ребята услышали наши слова – забили неплохие голы и довели игру до победы»
сегодня, 14:28
Ландескуг и Девон Тэйвс выбыли на неопределенный срок из-за травм. У шведа может быть перелом ключицы или ребер
сегодня, 11:46
Андрей Назаров: «КХЛ – лучшая и сильнейшая лига в Европе. Важно держать этот уровень и двигаться только вперед»
сегодня, 11:20
Парех, Хейдж, Фрондель, Чихар, Галвас и Херенстам – в символической сборной МЧМ-2026
сегодня, 10:30
Плющев о Кузнецове в «Салавате»: «Вызов для Козлова. Не уверен, что он был инициатором приглашения»
сегодня, 10:05
Копитар и Армия травмировались в матче с «Миннесотой». Капитана «Кингс» ударили клюшкой по ноге
сегодня, 09:41
Проспект «Чикаго» Фрондель назван лучшим форвардом МЧМ-2026. Адам Иржичек – лучший защитник, Херенстам – лучший вратарь
сегодня, 08:38
Бут врезался в Куика в матче «Юты» и «Рейнджерс». Вратарь клуба из Нью-Йорка толкнул россиянина, после чего началась стычка
сегодня, 07:46Видео
Новичок «Вашингтона» Сурдиф с 3+2, Грубауэр с 41 сэйвом в матче с «Калгари» и Джеймс ван Римсдайк с 1+2 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:35