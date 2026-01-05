Владимир Пономарев: «Однажды пришли в кафе, там были хоккеисты, человек 6, у них ящик водки стоял. Пригласили нас. Еще закуски не принесли, а они уже разлили по полстакана и выпили»

Владимир Пономарев рассказал, как в СССР хоккеисты пили водку.

Экс-футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, как в СССР хоккеисты армейского клуба пили водку.

«Однажды у нас был выходной день, и мы пришли в кафе пообедать. Я, Алик Шестернев, Владимир Федотов и еще кто-то из ЦСКА. Думаем, что возьмем сейчас немного выпить, чтобы расслабиться.

А там уже сидели хоккеисты, человек шесть, а под столом у них стоял ящик водки. Они нам обрадовались и сразу пригласили к себе за стол. Еще и закуски не принесли, а они уже разлили по полстакана и выпили.

Я немного выпил и вскоре ушел спать. А эти ребята продолжали, они не заканчивают, пока не выпьют весь ящик водки», – сказал Пономарев.

