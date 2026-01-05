Защитник «Виннипега» Стэнли дисквалифицирован на 1 матч. Он сбросил перчатки и ударил Брэди Ткачака кулаком в лицо в игре с «Оттавой»
Защитник «Виннипега» Логан Стэнли дисквалифицирован на 1 матч без сохранения заработной платы за свои действия в игре против «Оттавы» (2:4).
Игрок наказан за грубость против нападающего «Сенаторс» Брэди Ткачака.
Инцидент произошел во 2-м периоде. Между хоккеистами произошла небольшая стычка. Стэнли сбросил перчатки и ударил Ткачака кулаком в лицо, в результате чего игрок «Сенаторс» упал на лед. Отмечается, что Ткачак не сбрасывал перчатки и не ожидал удара.
Судьи наказали Стэнли 2 минутами за грубость против Ткачака и 2 минутами за снятие шлема соперника. Ткачак получил 10-минутый дисциплинарный штраф.
В соответствии с условиями коллективного соглашения и исходя из его средней зарплаты, Стэнли потеряет 6 510 долларов. Эти деньги поступят в Фонд экстренной помощи игрокам.