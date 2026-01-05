  • Спортс
7

Люк Хьюз о том, что фанаты «Нью-Джерси» освистывали его: «Что есть, то есть. Я допустил пару ошибок, я должен быть лучше»

Люк Хьюз высказался о том, что фанаты «Нью-Джерси» освистывали его.

Защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз высказался о реакции болельщиков на его действия в матче НХЛ с «Каролиной» (1:3).

Хьюз поучаствовал в 2 пропущенных шайбах своей команды в этой игре. На 1-й минуте игры он забил автогол. Во 2-м периоде Хьюз приехал с шайбой к своим воротам и проиграл борьбу с Тэйлором Холлом. Холл выбил шайбу с клюшки защитника «Нью-Джерси», в результате она отправилась в ворота.

После двух ошибок Хьюза некоторые болельщики начали освистывать защитника.

«Что есть, то есть. Это часть спорта.

Очевидно, я допустил пару ошибок сегодня, и я должен быть лучше, но что есть, то есть», – сказал Хьюз после игры.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нью-Джерси»
logoНью-Джерси
logoЛюк Хьюз
logoКаролина
logoНХЛ
болельщики
