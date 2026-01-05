Гомоляко о Кузнецове: «Удивило, что «Салават» оказался единственным претендентом на Женю. Такой хоккеист пригодился бы любому клубу КХЛ. Он придаст Уфе мощи в атаке»

Сергей Гомоляко высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Салават».

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова из «Металлурга» в «Салават Юлаев».

Уфимский клуб забрал игрока из списка отказов «Металлурга ». «Салават» единственный подал заявку на переход форварда.

«Честно говоря, меня очень удивило, что «Салават Юлаев » оказался единственным претендентом на Кузнецова. Считаю, такой хоккеист пригодился бы, наверное, любому клубу лиги.

Мы видим, что у него не получилось заиграть в «Металлурге», но здесь Жене надо в первую очередь покопаться в себе и прийти в былую игровую форму. Обрести того Кузнецова, которого мы все знаем.

Разину не нравятся растренированные игроки. А требования у Андрея Владимировича достаточно серьезные. И если ты проигрываешь конкуренцию, то играют другие, в том числе молодежь. Хотя Кузнецов, на мой взгляд, является очень сильным игроком.

Уфе Женя придаст мощи в атаке. Козлов умеет работать не только с россиянами и молодыми, но и с экс-игроками НХЛ. Поэтому, считаю, Виктор Николаевич найдет подход и к Евгению. Тем более в Уфе нет такого подбора игроков как в Магнитогорске и Евгению будет комфортнее и проще заиграть.

Козлов найдет ему применение, потому что такой мастер как Кузнецов должен играть и радовать болельщиков, а не сидеть на лавке.

Пожелаю Жене только удачи, пусть у него все будет нормально в Уфе», – сказал Гомоляко.