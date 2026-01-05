  • Спортс
14

Гомоляко о Кузнецове: «Удивило, что «Салават» оказался единственным претендентом на Женю. Такой хоккеист пригодился бы любому клубу КХЛ. Он придаст Уфе мощи в атаке»

Сергей Гомоляко высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Салават».

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова из «Металлурга» в «Салават Юлаев».

Уфимский клуб забрал игрока из списка отказов «Металлурга». «Салават» единственный подал заявку на переход форварда.

«Честно говоря, меня очень удивило, что «Салават Юлаев» оказался единственным претендентом на Кузнецова. Считаю, такой хоккеист пригодился бы, наверное, любому клубу лиги.

Мы видим, что у него не получилось заиграть в «Металлурге», но здесь Жене надо в первую очередь покопаться в себе и прийти в былую игровую форму. Обрести того Кузнецова, которого мы все знаем.

Разину не нравятся растренированные игроки. А требования у Андрея Владимировича достаточно серьезные. И если ты проигрываешь конкуренцию, то играют другие, в том числе молодежь. Хотя Кузнецов, на мой взгляд, является очень сильным игроком.

Уфе Женя придаст мощи в атаке. Козлов умеет работать не только с россиянами и молодыми, но и с экс-игроками НХЛ. Поэтому, считаю, Виктор Николаевич найдет подход и к Евгению. Тем более в Уфе нет такого подбора игроков как в Магнитогорске и Евгению будет комфортнее и проще заиграть.

Козлов найдет ему применение, потому что такой мастер как Кузнецов должен играть и радовать болельщиков, а не сидеть на лавке.

Пожелаю Жене только удачи, пусть у него все будет нормально в Уфе», – сказал Гомоляко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
