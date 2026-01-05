Сергей Плотников: «От 2026 года жду прорыва СКА. Плюс хочется, чтобы наши спортсмены вернулись на мировую арену»

Сергей Плотников хочет, чтобы россияне вернулись на турниры.

Нападающий СКА Сергей Плотников хочет, чтобы российские спортсмены вернулись на мировую арену.

«От 2026 года жду нашего прорыва. Надеюсь, что мы поднимемся выше.

Плюс хочется, чтобы наши спортсмены вернулись на мировую арену. Хочу смотреть, болеть за них и радоваться их победам», – заявил Плотников.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года. СКА на данный момент идет 7-м на Западе.