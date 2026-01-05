Кузнецов дебютирует за «Салават» 8 января в матче с «Автомобилистом». Он не вошел в состав на игру с «Нефтехимиком» (Артур Хайруллин)

Евгений Кузнецов, вероятно, дебютирует за «Салават» 8 января.

Нападающий Евгений Кузнецов, вероятно, дебютирует за «Салават Юлаев » 8 января.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее стало известно, что уфимский клуб забрал игрока из списка отказов «Металлурга». В 15 матчах сезона Фонбет Чемпионата КХЛ 33-летний Кузнецов набрал 9 (1+8) очков.

«Евгений Кузнецов должен дебютировать за «Салават» 8 января в матче с «Автомобилистом», – написал Хайруллин.

Сегодня клуб сыграет с «Нефтехимиком». Евгений Кузнецов не вошел в состав команды на эту игру.