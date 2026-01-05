Губерниев о Кузнецове в «Салавате»: «Несмотря на вероятные внехоккейные проблемы, он остается огромным талантом и наверняка еще поиграет несколько сезонов на хорошем уровне»

Дмитрий Губерниев высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Салават».

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе форварда Евгения Кузнецова в «Салават Юлаев ».

Уфимский клуб забрал игрока из списка отказов «Металлурга».

«Сложно сказать, последний ли это шанс для него или предпоследний. Женя – профессиональный хоккеист.

Несмотря на вероятные внехоккейные проблемы, он остается огромным талантом и наверняка еще поиграет несколько сезонов на хорошем уровне в КХЛ . Сейчас это будет в «Салавате», значит так тому и быть», – сказал Губерниев.