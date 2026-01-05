Фото
10

Болельщики «Херши» выбросили на лед 81 796 игрушек в матче АХЛ с «Рокфордом»

81 796 игрушек выбросили на лед после гола в хоккейном матче.

81 796 игрушек выбросили на лед после гола в игре АХЛ.

«Херши» обыграл «Рокфорд» (5:2) в матче, к которому была приурочена благотворительная акция «Мишкопад». Игру посетили 10 550 фанатов.

Это ежегодная акция фарм-клуба «Вашингтона» – для этого необходим первый гол «Херши» в матче. В первом периоде игры шайбу забросил защитник команды Луи Белпедио.

После этого болельщики фарм-клуба «Вашингтона» выбросили на лед 81 796 игрушек, которые позже передадут местным организациям. 

В прошлом году болельщики отправили на лед 102 343 игрушек, установив рекорд. Всего за время проведения акции (с 2001 года) было собрано 648 246 игрушек.

Игроки прыгали в горы плюшевых игрушек, в том числе Илья Протас и Богдан Тринеев.

«Я чувствовал себя десятилетним ребенком. Да, мне было очень весело. Прыгать туда с друзьями – это весело», – сказал Протас. 

Фото: x.com/TheAHL

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RMNB.com
logoХерши
logoНХЛ
болельщики
logoВашингтон
фото
logoАХЛ
logoБогдан Тринеев
Илья Протас
logoЛуи Белпедио
logoРокфорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тринеев из «Вашингтона» о Херши: «Его называют шоколадным городом, живем вокруг завода. Пробовал шоколадки – «Аленка» мне нравится больше»
23 декабря 2025, 13:30
Мирошниченко впервые сыграл за «Вашингтон» в сезоне: у форварда 2 броска в створ и 3 хита за 10:50 против «Детройта»
20 декабря 2025, 21:14
Тринеев о вызове в «Кэпиталс»: «Овечкин помог с переездом: вещи собрал, закинули их в машину, доехали. В Вашингтоне меня Алексей Протас приютил»
18 декабря 2025, 15:38
Главные новости
Буше про 2:1 с «Ак Барсом»: «Я не очень большой фанат романтичного хоккея. Было много борьбы. Этим хоккей и отличается, потому он и является лучшим видом спорта»
12 минут назад
Гатиятулин не считает поражение от «Авангарда» тренерским: «Не скажу, что «Ак Барс» был слабее в содержании. Мы не уступили по созданным моментам»
29 минут назад
Квартальнов о судьях с ЦСКА: «Не было удара ногой при незасчитанном голе. Удаление Демченко – технично, #####. Он сказал им, что они обнаглели. Арбитры, #####, должны понимать»
43 минуты назадВидео
Андрей Разин: «Металлург» проиграл 6 раз основное время в 41 матче, из них 5 поражений – с Кузнецовым. С тренера спрашивают за результат. Рад, что Евгений не закончил при Разине»
сегодня, 17:27
ЦСКА отказался обменять Спронга в «Ак Барс» на Яшкина. Дэниэл – лучший бомбардир команды, несмотря на месяц в запасе
сегодня, 17:15
«Спартак» обыграл «Северсталь» (2:1) после 7:6 против «Торпедо». Вратарю красно-белых Загидулину не хватило 14 секунд до шатаута
сегодня, 17:04
«Торпедо» победило «Барыс» (3:2) и прервало серию поражений из 4 матчей. Команда Исакова занимает 4-е место на Западе
сегодня, 16:51
ЦСКА набрал очки в 5-м матче подряд после 4:2 с минским «Динамо». Команда Никитина идет 6-й на Западе
сегодня, 16:40
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» Минск, «Ак Барс» уступил «Авангарду», «Трактор» победил «Автомобилист», «Металлург» одолел «Локомотив»
сегодня, 16:28
«Авангард» вышел на 2-е место на Востоке, обыграв «Ак Барс» (2:1). У команды Буше 7 побед в 8 матчах
сегодня, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Браташ о 2:5 с «Сибирью»: «Счет не отражает содержания игры – «Адмирал» был впереди по броскам и голевым шансам. Есть много позитивных вещей»
сегодня, 14:54
Люзенков о 5:2 с «Адмиралом»: «Сибирь» тяжело входила, но ребята услышали наши слова – забили неплохие голы и довели игру до победы»
сегодня, 14:28
Ландескуг и Девон Тэйвс выбыли на неопределенный срок из-за травм. У шведа может быть перелом ключицы или ребер
сегодня, 11:46
Андрей Назаров: «КХЛ – лучшая и сильнейшая лига в Европе. Важно держать этот уровень и двигаться только вперед»
сегодня, 11:20
Парех, Хейдж, Фрондель, Чихар, Галвас и Херенстам – в символической сборной МЧМ-2026
сегодня, 10:30
Плющев о Кузнецове в «Салавате»: «Вызов для Козлова. Не уверен, что он был инициатором приглашения»
сегодня, 10:05
Копитар и Армия травмировались в матче с «Миннесотой». Капитана «Кингс» ударили клюшкой по ноге
сегодня, 09:41
Проспект «Чикаго» Фрондель назван лучшим форвардом МЧМ-2026. Адам Иржичек – лучший защитник, Херенстам – лучший вратарь
сегодня, 08:38
Бут врезался в Куика в матче «Юты» и «Рейнджерс». Вратарь клуба из Нью-Йорка толкнул россиянина, после чего началась стычка
сегодня, 07:46Видео
Новичок «Вашингтона» Сурдиф с 3+2, Грубауэр с 41 сэйвом в матче с «Калгари» и Джеймс ван Римсдайк с 1+2 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:35