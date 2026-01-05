Болельщики «Херши» выбросили на лед 81 796 игрушек в матче АХЛ с «Рокфордом»

81 796 игрушек выбросили на лед после гола в хоккейном матче.

«Херши » обыграл «Рокфорд » (5:2) в матче, к которому была приурочена благотворительная акция «Мишкопад». Игру посетили 10 550 фанатов.

Это ежегодная акция фарм-клуба «Вашингтона» – для этого необходим первый гол «Херши» в матче. В первом периоде игры шайбу забросил защитник команды Луи Белпедио.

После этого болельщики фарм-клуба «Вашингтона » выбросили на лед 81 796 игрушек, которые позже передадут местным организациям.

В прошлом году болельщики отправили на лед 102 343 игрушек, установив рекорд. Всего за время проведения акции (с 2001 года) было собрано 648 246 игрушек.

Игроки прыгали в горы плюшевых игрушек, в том числе Илья Протас и Богдан Тринеев .

«Я чувствовал себя десятилетним ребенком. Да, мне было очень весело. Прыгать туда с друзьями – это весело», – сказал Протас.

Фото: x.com/TheAHL