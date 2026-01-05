Бабаев о Кузнецове в «Салавате»: «Он идет конкретно под тренера, все будет нормально. Между Женей и Козловым давние и теплые отношения»
Шуми Бабаев высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Салават».
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, высказался о переходе форварда в «Салават Юлаев».
Уфимский клуб забрал игрока из списка отказов «Металлурга».
– Евгений просто хотел играть в хоккей. Мы обратились к руководству клуба, чтобы его отпустили, объяснили свои мотивы.
Со своей стороны «Металлург» вел себя порядочно, и все удалось решить. Был интерес со стороны Уфы.
– Общался ли Евгений Кузнецов с Виктором Козловым?
– Конечно. Он идет конкретно под тренера, поэтому, надеюсь, все будет нормально.
– Появлялась информация, что Кузнецовым еще интересовался «Нефтехимик».
– Несколько команд было заинтересованы. Но между Женей и Виктором Козловым давние и теплые отношения, поэтому он принял решение не рисковать, – сказал Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
