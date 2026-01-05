Агент Овечкина о том, что форвард получил клюшкой в лицо: «С Сашей все нормально, он будет играть. Сотрясения нет»
Агент Овечкина высказался о том, что игрок получил клюшкой в лицо в матче НХЛ.
Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, высказался о том, что форвард получил клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Луи Кревье в матче НХЛ (2:3 Б).
У Овечкина выступила кровь, а также откололась часть переднего зуба.
«С Сашей все нормально. Он будет играть. Ничего страшного нет. Сотрясения нет.
Он будет в составе команды, готовится к следующему матчу», – сказал Чистяков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
