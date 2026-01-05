Вратари Бьорклунд и Квапп подрались в матче ECHL. Проспекты «Вашингтона» и «Каролины» пожали руки после потасовки

Вратари подрались в матче ECHL.

Вратари «Саут Каролина Стингрейс» и «Гринсборо» (4:2) подрались в матче ECHL .

Проспект «Вашингтона » Гэрин Бьорклунд вступил в драку с голкипером из системы «Каролины» Никитой Кваппом.

В итоге Бьорклунд повалил Кваппа на лед. Лежа на льду, вратари пожали друг другу руки, после чего их разняли судьи.

Эта драка состоялась во время остановки игры, в ходе которой уже произошла потасовка между Райаном Хофером и Артемом Борщевым.

В результате вратари получили по 5-минутному штрафу за драку и 10-минутные дисциплинарные штрафы за участие во вторичной стычке.