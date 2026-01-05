Вратари Бьорклунд и Квапп подрались в матче ECHL. Проспекты «Вашингтона» и «Каролины» пожали руки после потасовки
Вратари подрались в матче ECHL.
Вратари «Саут Каролина Стингрейс» и «Гринсборо» (4:2) подрались в матче ECHL.
Проспект «Вашингтона» Гэрин Бьорклунд вступил в драку с голкипером из системы «Каролины» Никитой Кваппом.
В итоге Бьорклунд повалил Кваппа на лед. Лежа на льду, вратари пожали друг другу руки, после чего их разняли судьи.
Эта драка состоялась во время остановки игры, в ходе которой уже произошла потасовка между Райаном Хофером и Артемом Борщевым.
В результате вратари получили по 5-минутному штрафу за драку и 10-минутные дисциплинарные штрафы за участие во вторичной стычке.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RMNB.com
