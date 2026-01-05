Исаев, Камалов и Канцеров – игроки недели в КХЛ. Терехов из «Ак Барса» – лучший новичок

КХЛ назвала лучших игроков недели.

КХЛ определила лучших игроков прошедшей недели.

Лучшим вратарем признан Даниил Исаев («Локомотив »), одержавший 1 победу в 2 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ с коэффициентом надежности 0,48. Он отразил 98,08% бросков. В матче с «Торпедо» (1:0) Исаев сыграл на ноль, а в игре с ЦСКА (2:1 Б) одержал победу в серии буллитов.

Лучшим защитником стал Никита Камалов («Северсталь »), набравший 3 (0+3) очка в 2 матчах недели при показателе полезности «плюс 3». На его счету также 2 заблокированных броска.

Лучшим нападающим назван Роман Канцеров («Металлург »). Он набрал 6 (3+3) баллов в 2 играх при показателе полезности «плюс 5». На его счету также 1 силовой прием, 1 блокированный бросок, 1 отбор и 1 перехват.

Лучшим новичком признан защитник Степан Терехов («Ак Барс»), набравший 1 (0+1) очко в 2 матчах недели при показателе полезности «плюс 2». В его активе также 2 заблокированных броска.