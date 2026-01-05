Игорь Бахмутов: «Игра ЦСКА под руководством Никитина оставляет разочарование. Жду в 2026 году, что они будут преображаться. Самолюбие Игоря и его штаба не позволит болтаться на рубеже восьмого места»
Игорь Бахмутов высказался об игре ЦСКА при Никитине.
Тренер и функционер Игорь Бахмутов высказался об игре ЦСКА под руководством тренера Игоря Никитина.
«То, что Никитин сделал с Ярославлем – невероятно. Но меня настораживает сегодняшняя ситуация в ЦСКА. Нынешняя игра армейцев под руководством Игоря оставляет какое-то разочарование.
Но я теряюсь, пытаясь объяснить, что же может быть. Непонятно, почему не удалось вывести команду на нужный уровень. Команда все больше проигрывает, чем выигрывает.
Жду в 2026 году, что Никитин и ЦСКА будут преображаться. Все-таки самолюбие Игоря и его тренерского штаба не позволит болтаться где-то там на рубеже восьмого места и попадания в плей-офф. Он уже себя зарекомендовал как серьезный тренер», – сказал Бахмутов.
На данный момент ЦСКА идет 6-м на Западе.
