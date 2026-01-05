Гендиректор «Салавата»: «Штаб решил, что Кузнецов нам поможет. Думаю, они знают, как использовать его в любом виде, в любом состоянии. Будем работать над его физической формой»

Гендиректор «Салавата»: тренерский штаб решил, что Кузнецов нам поможет.

Генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов высказался о переходе в клуб нападающего Евгения Кузнецова .

Уфимский клуб забрал игрока из списка отказов «Металлурга».

«Тренерский штаб решил, что Евгений нам поможет. У нас неполная линия центральных нападающих.

Будем работать над его физической формой. Думаю, тренерский штаб и Виктор Козлов знают, как использовать Кузнецова в любом виде, в любом состоянии», – сказал Баширов.

«Салават» забрал Кузнецова из списка отказов «Металлурга». Клуб из Уфы единственный подал заявку на переход форварда