Гендиректор «Салавата»: «Штаб решил, что Кузнецов нам поможет. Думаю, они знают, как использовать его в любом виде, в любом состоянии. Будем работать над его физической формой»
Гендиректор «Салавата»: тренерский штаб решил, что Кузнецов нам поможет.
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о переходе в клуб нападающего Евгения Кузнецова.
Уфимский клуб забрал игрока из списка отказов «Металлурга».
«Тренерский штаб решил, что Евгений нам поможет. У нас неполная линия центральных нападающих.
Будем работать над его физической формой. Думаю, тренерский штаб и Виктор Козлов знают, как использовать Кузнецова в любом виде, в любом состоянии», – сказал Баширов.
«Салават» забрал Кузнецова из списка отказов «Металлурга». Клуб из Уфы единственный подал заявку на переход форварда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
