Люк Хьюз забил автогол на 1-й минуте матча с «Каролиной», во 2-м периоде он приехал с шайбой к своим воротам и проиграл борьбу Холлу. Фанаты «Нью-Джерси» освистывали защитника

Люк Хьюз забил в свои ворота в матче с «Каролиной».

Защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз поучаствовал в 2 пропущенных шайбах своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (1:3).

На 1-й минуте игры Хьюз направил шайбу в ворота Джейка Аллена. Гол был записан на нападающего «Каролины» Николая Элерса .

Во 2-м периоде Хьюз приехал с шайбой к своим воротам, после чего проиграл борьбу с форвардом Тэйлором Холлом . Холл выбил шайбу с клюшки защитника «Нью-Джерси », в результате она отправилась в ворота.

После двух ошибок Хьюза некоторые болельщики начали освистывать защитника.

В итоге он провел на льду 22:43 и завершил игру с показателем полезности «минус 2».