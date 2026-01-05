Директор «Металлурга» об уходе Кузнецова: «Евгений – большой мастер, но не до конца вписывается в нашу систему игры. Держать его в запасе нечестно»

Евгений Бирюков: Кузнецов не до конца вписывается в систему игры «Металлурга».

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков объяснил расторжение контракта с форвардом Евгением Кузнецовым.

3 января магнитогорский клуб поместил 33-летнего нападающего в список отказов. Сегодня стало известно, что «Салават Юлаев» забрал его оттуда .

«Прекращение сотрудничества с Евгением Кузнецовым – сложный, но необходимый обеим сторонам шаг.

Безусловно, Евгений – большой мастер, однако сейчас он не до конца вписывается в нашу систему игры. После обсуждений со всеми сторонами мы пришли к выводу о прекращении сотрудничества.

Держать Евгения в запасе просто ради того, чтобы он был игроком «Металлурга», нечестно в первую очередь по отношению к нему самому и болельщикам, да и сам Женя хочет в первую очередь играть. Поэтому мы пришли к такому решению», – сказал Бирюков.