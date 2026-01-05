«Металлург» расторг контракт с Кузнецовым: «Благодарим Женю за игру и желаем удачи в дальнейшем!»
«Металлург» расторг контракт с Кузнецовым и поблагодарил его за игру.
«Металлург» объявил о расторжении контракта с форвардом Евгением Кузнецовым.
33-летний нападающий стал игроком магнитогорцев осенью 2025 года. Он провел за команду 15 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 9 (1+8) очков при нейтральном показателе полезности и среднем времени на льду в 11:43.
«Мы благодарим Женю за игру в «Металлурге» и желаем удачи в дальнейшем!» – говорится в заявлении клуба.
Напомним, что 3 января «Металлург» поместил Кузнецова в список отказов. Сегодня стало известно, что «Салават Юлаев» забрал его оттуда.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
