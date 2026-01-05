«Салават» забрал Кузнецова из списка отказов «Металлурга». Клуб из Уфы единственный подал заявку на переход форварда
Евгений Кузнецов стал игроком «Салавата», клуб забрал его из списка отказов.
«Салават Юлаев» забрал нападающего Евгения Кузнецова из списка отказов «Металлурга», сообщает пресс-служба КХЛ.
Сообщается, что уфимский клуб стал единственным, кто подал заявку на переход 33-летнего игрока.
Напомним, что магнитогорский клуб поместил хоккеиста в список отказов 3 января.
В этом сезоне Кузнецов провел 15 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за уральский клуб и набрал 9 (1+8) очков при нейтральной полезности и среднем игровом времени 11:42.
