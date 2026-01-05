«Салават» забрал Кузнецова из списка отказов «Металлурга». Клуб из Уфы единственный подал заявку на переход форварда

Евгений Кузнецов стал игроком «Салавата», клуб забрал его из списка отказов.

«Салават Юлаев » забрал нападающего Евгения Кузнецова из списка отказов «Металлурга », сообщает пресс-служба КХЛ.

Сообщается, что уфимский клуб стал единственным, кто подал заявку на переход 33-летнего игрока.

Напомним, что магнитогорский клуб поместил хоккеиста в список отказов 3 января.

В этом сезоне Кузнецов провел 15 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за уральский клуб и набрал 9 (1+8) очков при нейтральной полезности и среднем игровом времени 11:42.