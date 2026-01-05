Ткачак может вернуться в состав «Флориды» по ходу гостевой серии из 6 матчей, стартующей во вторник. Форвард не играл в этом сезоне из-за летней операции

Мэттью Ткачак может вскоре вернуться в состав «Флориды» .

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак может вернуться в состав команды по ходу 6-матчевой гостевой серии, стартующей во вторник.

По ее ходу «Пантерс» сыграют с «Торонто», «Монреалем», «Оттавой», «Баффало», «Каролиной» и «Вашингтоном».

«Я впервые еду с командой на выезд в этом сезоне. Если я сыграю, то, скорее всего, это произойдет ближе к концу серии. Пока я все еще катаюсь без контакта.

Сейчас нет конкретной даты возвращения, но будет приятно снова поехать с ребятами, вернуться к привычному ритму», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды» в перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:1).

В августе 28-летнему американцу сделали операцию из-за разрыва приводящей мышцы бедра и грыжи. Тогда сообщалось, что «Пантерс» рассчитывают вернуть его в состав в декабре.