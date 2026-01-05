Михеев набрал очки в 3-м матче подряд – ассист в овертайме с «Вегасом». У него 8+6 в 38 играх в сезоне

Илья Михеев набрал очки в 3-м матче подряд – ассист в овертайме с «Вегасом».

Форвард «Чикаго » Илья Михеев ассистировал при шайбе Тайлера Бертуцци в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2 ОТ).

У 31-летнего россиянина 14 (8+6) очков в 38 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4». Текущая результативная серия – 3 игры (2+2 на отрезке).

Сегодня Михеев (17:33, нейтральная полезность) также допустил 3 потери шайбы.