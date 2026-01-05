Плющев о Кузнецове в «Металлурге»: «Разин не может занести себе в актив эту историю. «Клиент» не самый легкий, требующий особого подхода. Там сразу стало ясно, что будет сомнительное шоу»

Владимир Плющев: Разин не может занести себе в актив историю с Кузнецовым.

Владимир Плющев высказался о ситуации с форвардом Евгением Кузнецовым , которого «Металлург » поместил в список отказов.

– Владимир Анатольевич, тема недели?

– Наверное, завершение союза Евгения Кузнецова и «Магнитки». У меня была надежда, что у Евгения на новом этапе карьеры что-то получится, ведь «Металлург» хорошо подходил ему по игровому стилю. Увы, эта надежда не оправдалась.

– Кто виноват? Сам игрок или главный тренер Андрей Разин?

– Нужно находиться внутри команды, чтобы давать такие оценки. Но в любом случае понятно, что историю с Кузнецовым главный тренер «Металлурга» не сможет занести себе в послужной список.

В таких историях очень многое зависит от тренера, его гибкости и мудрости. Возрастной игрок с громким именем – не самый легкий «клиент», требующий особого подхода, тонкости. Но уже по первым пресс-конференциям стало ясно, что будет не особый подход, а сомнительное шоу.

При этом не снимаю ответственности и с Кузнецова. Потенциал проявить себя в такой команде у него был. Но, увы, не реализовался, – сказал Плющев.

