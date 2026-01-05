Тарасов с 27 сэйвами после 28 бросков «Колорадо» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Бертуцци с хет-триком и Кросби с 1+1
Даниил Тарасов стал 2-й звездой дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 2 (1+1) очками в матче против «Коламбуса» (5:4 ОТ). Форвард ассистировал при шайбе Рикарда Ракелля на 59:46, а в овертайме принес победу «Пингвинс».
Вторая звезда – вратарь «Флориды» Даниил Тарасов, отразивший 27 из 28 бросков в матче с «Колорадо» (2:1). «Пантерс» прервали 10-матчевую победную серию «Эвеланш».
Первая звезда – форвард «Чикаго» Тайлер Бертуцци с 3 шайбами в ворота «Вегаса» (3:2 ОТ). Хет-трик стал для нападающего 2-м в текущем сезоне.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости