18-летний Полетин принес Чехии победу над Канадой в 1/2 финала МЧМ, забив на 58:46. Проспект «Айлендерс» набрал 4+2 в 6 матчах на турнире

18-летний Томаш Полетин принес Чехии победу над Канадой в 1/2 финала МЧМ.

Форвард молодежной сборной Чехии Томаш Полетин принес своей команде победу над Канадой (6:4) в 1/2 финала МЧМ-2026.

18-летний игрок стал автором победного гола за 1:14 до окончания третьего периода – шайба зашла в ворота от его конька. Затем чехи забили шестой гол в пустые ворота.

Полетин набрал 6 (4+2) очков в 6 играх на турнире, причем 4 (3+1) из них – в двух матчах против Канады.

Томаш был выбран «Айлендерс » на драфте НХЛ-2025 под общим 106-м номером в 4-м раунде.

В текущем сезоне он выступает в Западной хоккейной лиге за «Келоуну» – 25 (14+11) очков в 25 играх.