Бертуцци сделал 2-й хет-трик в сезоне в матче с «Вегасом». Он лучший снайпер «Чикаго» – 22 гола в 39 играх

Тайлер Бертуцци сделал 2-й хет-трик в сезоне в матче с «Вегасом».

Форвард «Чикаго» Тайлер Бертуцци сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.

30-летний нападающий набрал 34 (22+12) очка в 39 играх. Он является лучшим снайпером «Блэкхокс» в этом сезоне.

Хет-трик стал для Бертуцци вторым в текущем сезоне и пятым за карьеру в рамках регулярок.

Тайлер стал 6-м игроком в истории «Блэкхокс», кому удалось сделать хет-трик с голом в овертайме в матче регулярного чемпионата.

Ранее преуспели Курт Фрэйзер (1986), Эрик Дазе (2001), Тайлер Арнасон (2004), Джефф Хэмилтон (2006) и Джонатан Тэйвс (2018).