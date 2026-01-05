Канада во 2-й раз в истории не попала в финал МЧМ на 3 турнирах подряд. Первый отрезок – с 2012 по 2014 год
Сборная Канады во 2-й раз в истории не попала в финал МЧМ 3 раза подряд.
Молодежная сборная Канады не сумела выйти в финал МЧМ-2026 в США, уступив Чехии (4:6) в полуфинальном матче.
«Кленовые» остались без финала в 3-й раз подряд – после победы на домашнем турнире 2023 года.
После введения системы плей-офф на турнире (1996 год) это второй случай, когда канадцы не выходили в финал на трех турнирах подряд.
Первый такой отрезок был зафиксирован с 2012 по 2014 год.
