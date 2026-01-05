«Вегас» проиграл 5 матчей подряд и 8 из последних 9. Команда Кэссиди сохраняет лидерство в дивизионе

«Вегас» проиграл 5 матчей подряд и 8 из последних 9.

«Вегас » проиграл «Чикаго » (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

Поражение стало для «Голден Найтс» 5-м подряд (первая такая серия неудач в этом сезоне) и 8-м – в последних 9 играх.

Команда под руководством Брюса Кэссиди по-прежнему лидирует в Тихоокеанском дивизионе (46 очков в 40 играх), опережая «Эдмонтон » (46 в 42) за счет меньшего числа проведенных матчей.