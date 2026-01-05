Впервые с 2016 года в финале МЧМ сыграют 2 европейские сборные – Чехия и Швеция. Чехи не выигрывали турнир с 2001 года, шведы – с 2012-го

Впервые с 2016 года в финале МЧМ сыграют 2 европейские сборные.

Впервые за 10 лет финал молодежного чемпионата мира по хоккею остался без сборных из Северной Америки.

Молодежная сборная США выбыла из борьбы на домашнем турнире на стадии 1/4 финала, уступив Финляндии (3:4 ОТ), сборная Канады уступила Чехии (4:6) в полуфинале.

Вторым финалистом стала команда Швеции, обыгравшая финнов (4:3 Б). Решающий матч начнется 6 января в 04:30 по московскому времени.

Оба текущих финалиста выигрывали турнир по 2 раза (Швеция – 1981 и 2012 год, Чехия – 2000 и 2001).

Европейский финал на турнире будет впервые с 2016 года, когда Финляндия выиграла домашний чемпионат за счет победы над Россией (4:3 ОТ).

Европейский финал на МЧМ , проходящем в Северной Америке, будет впервые с 2012 года, когда Швеция обыграла Россию (1:0 ОТ) в Канаде.

Добавим, что до этого турнира команды из Северной Америки выиграли 6 МЧМ подряд – с 2020 по 2025 год (Канада и США записали в актив по 3 победы).

Сборная России не участвует в турнире с 2022 года.