Канада в 3-й раз подряд не вышла в финал МЧМ, уступив Чехии (4:6) в 1/2 финала. Канадцы проиграли чехам в плей-офф на каждом из 3 турниров
Молодежная сборная Канады не сумела выйти в финал МЧМ-2026 в США, уступив Чехии (4:6) в полуфинальном матче.
«Кленовые» остались без финала в 3-й раз подряд – после победы на домашнем турнире 2023 года.
При этом все три раза канадцы уступали в плей-офф чехам – на двух предыдущих турнирах это произошло на стадии 1/4 финала.
Для Чехии выход в финал стал первым с 2023 года. Команда не побеждала на турнире с 2001 года.
Соперником чехов в финале будет молодежная сборная Швеции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
