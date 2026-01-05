Кросби – 1-й игрок в истории НХЛ с 50 очками в овертаймах матчей регулярок. По голам (25) он уступает только Овечкину (27)

Сидни Кросби – 1-й игрок в истории НХЛ с 50 очками в овертаймах матчей регулярок.

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби забросил шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:4 ОТ).

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 47 (24+23) очков в 41 игре при нейтральной полезности.

Кросби стал первым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 50 очков в овертаймах матчей регулярок за карьеру (25 шайб, 25 ассистов).

В топ-5 также входят Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 46 очков, 16+30), Леон Драйзайтль («Эдмонтон », 45, 20+25), Евгений Малкин («Питтсбург», 45, 14+31) и Патрик Кэйн («Детройт», 43, 14+29).

По числу голов в овертаймах (25) Кросби уступает только Александру Овечкину («Вашингтон», 27). На третьем месте идет Брэд Маршанд («Флорида», 21).