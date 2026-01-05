«Сан-Хосе» продлил Веннберга на 3 года с кэпхитом 6 млн долларов. У 31-летнего форварда 26 очков в 41 игре в сезоне при «минус 12»

«Сан-Хосе» продлил контракт с форвардом Александром Веннбергом на 3 года .

Срок нового соглашения с 31-летним шведом рассчитан на 3 года, средняя годовая зарплата (кэпхит) – 6 миллионов долларов.

В текущем сезоне Веннберг провел за «Шаркс» 41 матч и набрал 26 (7+19) очков при полезности «минус 12».

Всего в регулярках лиги у него 830 матчей и 396 (108+288) баллов, в плей-офф – 58 игр и 19 (8+11) баллов.

По текущему контракту его кэпхит составляет 5 млн долларов.