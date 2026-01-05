«Питтсбург» обыграл «Коламбус» (5:4 ОТ после 1:4) и идет в зоне плей-офф на Востоке. У команды 5 побед подряд после паузы на Рождество с общей разницей 25:12

«Питтсбург» одержал волевую победу над «Коламбусом» (5:4 ОТ после 1:4).

«Питтсбург» обыграл «Коламбус» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ . В начале второго периода «Пингвинс» уступали со счетом 1:4.

Победа стала для команды под руководством Дэна Мьюза 5-й подряд. После паузы на Рождество пенсильванцы выиграли все 5 матчей с общей разницей 25:12.

С 49 очками в 41 игре «Питтсбург» идет на 4-м месте в Столичном дивизионе (при отставании в 4 очка от идущей на 1-м месте «Каролины») и находится в зоне плей-офф в Восточной конференции.

Кросби забил в овертайме матча с «Коламбусом» с паса Чинахова. У Егора 1+1 в 3 играх за «Питтсбург»