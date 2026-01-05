Тарасов отбил 27 из 28 бросков «Колорадо», став 1-й звездой. Победа – 5-я в 14 матчах

Тарасов отбил 27 из 28 бросков «Колорадо», став 1-й звездой.

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отбил 27 бросков из 28 в матче НХЛ с «Колорадо» (2:1) и был признан первой звездой.

Всего в 14 играх сезона на счету россиянина 5 побед при 90,4% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,81.