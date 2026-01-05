Кросби забил в овертайме матча с «Коламбусом» с паса Чинахова. У Егора 1+1 в 3 играх за «Питтсбург»
Кросби забил в овертайме матча с «Коламбусом» с паса Чинахова.
Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби забил победный гол в матче НХЛ с «Коламбусом» (5:4 ОТ) и был признан первой звездой.
Канадец отличился на 63-й минуте с передачи Егора Чинахова. Также на 60-й минуте после паса Кросби Рикард Ракелль перевел игру в овертайм (4:4).
Всего в 41 игре сезона на счету Кросби 47 (24+23) очков.
Чинахов набрал 2-е (1+1) очко за «пингвинов» в 3 матчах после обмена из «Блю Джекетс». Всего в 32 играх сезона на счету россиянина 8 (4+4) баллов.
В матче с «Коламбусом» за 12:38 (1:06 – в большинстве) у Чинахова 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
