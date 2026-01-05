Воронков забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом». У него 27 очков в 41 игре
Воронков забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом».
Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче НХЛ с «Питтсбургом» (4:5 ОТ).
Россиянин набрал 27-е (15+12) очко в текущем чемпионате, всего он провел 41 игру.
В матче с «пингвинами» за 10:07 у Воронкова 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 3 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».
