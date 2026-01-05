Веренски – 1-й игрок «Коламбуса» с 300 ассистами. У защитника 428 очков в 604 матчах

Зак Веренски первым в истории «Коламбуса» достиг отметки 300 ассистов.

Защитник «Коламбуса » Зак Веренски отметился голом и ассистом в матче против «Питтсбурга » (4:3, третий период).

Это 300-я результативная передача 28-летнего американца в карьере, он стал первым игроком в истории «Блю Джекетс», достигшим этой отметки.

На данный момент в активе Веренски 428 (128+300) очков в 604 играх.